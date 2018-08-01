Міжнародна федерація плавання затвердила світовий рекорд українця Говорова

Незабаром президенту Федерації плавання України буде відправлений відповідний сертифікат

Міжнародна федерація плавання (FINA) офіційно затвердила світовий рекорд українця Андрія Говорова у плаванні на 50 м батерфляєм. Відповідний лист від імені виконавчого директора організації Корнела Маркулеску отримав президент Федерації плавання України Андрій Власков, передає tribuna.com.

"Я радий повідомити вам, що новий світовий рекорд був офіційно затверджений. Передайте наші вітання спортсмену. Незабаром Вам буде відправлений сертифікат світового рекорду FINA", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Говоров встановив новий світовий рекорд на змаганнях в Римі. Він проплив дистанцію за 22,27 секунди і на 0,16 секунд покращив попереднє світове досягнення, яке належало іспанцеві Рафаелю Муньосу з 2009 року.

26-річний Говоров є дворазовим чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, багаторазовим чемпіоном і призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів.