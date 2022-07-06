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Міжнародна федерація хокею продовжила бан РФ і Білорусі

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Середа 06 липня 2022 13:05
Міжнародна федерація хокею продовжила бан РФ і Білорусі Фото: Білорусь і Росія можуть грати хіба між собою (twitter.com/hockey_blr)
Автор: Антон Федорців

Білоруські та російські клуби й збірні залишаться за бортом міжнародних змагань на невизначений термін за рішенням Міжнародної федерації хокею з шайбою (ІІХФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Хокейні федерації РФ і Білорусі не змогли повернути свої команди в інтернаціональні турніри. Незалежна дисциплінарна рада ІІХФ відхилила апеляції обох асоціацій на попередні рішення Міжнародної федерації хокею.

Після повномасштабного російського вторгнення до України за підтримки білоруського режиму ІІХФ заборонила клубам і збірним обох країн виступати в змаганнях під своєю егідою. Для уникнення подальших спекуляцій Міжнародна федерація хокею послалася на політику безпеки, а не західні санкції.

Окрім того, Незалежна дисциплінарна рада продовжила відсторонення офіційних осіб РФ і Білорусі від турнірів під егідою ІІХФ, а російські та білоруські функціонери не матимуть права брати участь у комітетах федерації.

Раніше керівництво НХЛ відмовилося везти Кубок Стенлі до Росії та Білорусі. Маршрут традиційного турне трофею прокладуть без білоруських і російських міст.

До слова, "Сан-Хосе Шаркс" призначив першого темношкірого генерального менеджера в історії НХЛ.

Нагадаємо, що Кубок Стенлі 2021/22 дістався "Колорадо" після шестиматчевого фіналу з "Тампою-Бей Лайтнінг".

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