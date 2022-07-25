Международная ассоциация бокса признала Продивуса законным президентом ФБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо IBA в Министерство молодежи и спорта Украины, Национальный олимпийский комитет и ФБУ.

В письме IBA сообщает, что последние легитимные выборы президента ФБУ состоялись 17 декабря 2021 года. Наблюдатель от IBA присутствовал на этих выборах и не выявил никаких нарушений.

"Поэтому IBA признает Владимира Продивуса законным президентом ФБУ. При этом IBA не признает заседание, проведенное 22 февраля 2022 альтернативной группой, как законное поскольку оно не соответствовало регламенту IBA", - говорится в письме.

IBA также призвало руководство Минспорта Вадима Гутцайта и МОК Сергея Бубку не допустить вмешательства государственный органов в автономию спортивной ассоциации и обеспечить независимость национальной федерации бокса Украины.

"Несмотря на вышесказанное, IBA открыта для любого диалога и приглашает обсудить любые проблемы, которые могут возникнуть в национальной структуре украинского бокса", - говорится в письме.

Напомним, бывший президент федерации бокса Киева Кирилл Шевченко называет себя новым президентом ФБУ на основании решения конференции.

Его фамилия внесена Министерством юстиции Украины в единый государственный реестр юридических лиц и общественных формирований в качестве президента ФБУ. В федерации это решение называют незаконным и попыткой рейдерского захвата ФБУ.