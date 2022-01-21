Между Зеленским и Дудой создадут специальный канал связи

Дуда сказал, что перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши. Кроме того, между сторонами было договорено о создании специального канала связи для обоих президентов.

Также стороны заявили, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины.

"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв также на ее стороне. Не обязательно российская общественная мысль, которая против войны, как мы прекрасно знаем, будет готова пойти на такие жертвы", - сообщил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Стороны также договорились, что в ближайшие максимум три недели состоятся две рабочие встречи для решения текущих проблем - в том числе и транспортных. Речь идет также, как добавил Кумох, об урегулировании "трудных дел" в польско-украинских отношениях.