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Между Вышгородом и Киевом возобновляют пассажирские перевозки

Фото: Вышгород возобновляет пассажирские перевозки с Киевом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вышгород восстанавливает внутренние перевозки и сообщение с Киевом. Маршрутки №1 и №2 заработали с понедельника, 4 апреля, а большой льготный автобус возобновит перевозки со вторника 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вышгородский городской совет в Facebook.

Автобусы будут курсировать по следующему графику

Городская маршрутка №1 ул. Набережная - ЖК"Велесгард":

  • 08:50-09:20
  • 10:00-10:30
  • 11:40-12:10
  • 16:30-17:00

Маршрутка №2 ул. Кульчицкого - сады"Днепр":

  • 08:30-09:05
  • 09:50-10:25
  • 15:00-15:35
  • 17:00-17:35

Льготный автобус г. Вышгород - ст. м. Героев Днепра (Маршрут возобновляет работу со вторника 05.04.2022):

  • 09:00-09:45
  • 11:30-12:15
  • 13:00-13:45
  • 18:30-19:15

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вышгород