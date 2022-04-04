Між Вишгородом та Києвом відновлюють пасажирські перевезення

Вишгород відновлює внутрішні перевезення та сполучення з Києвом. Маршрутки №1 і №2 запрацювали з понеділка, 4 квітня, а великий пільговий автобус відновить перевезення з вівторка 5 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вишгородську міську раду у Facebook.
Автобуси курсуватимуть за наступним графіком
Міська маршрутка №1 вул. Набережна - ЖК "Велесгард":
Маршрутка №2 вул. Кульчицького - Сади "Дніпро":
Пільговий автобус м. Вишгород - ст.М. Героїв Дніпра (Маршрут відновлює роботу з вівторка 05.04.2022):
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