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Між Вишгородом та Києвом відновлюють пасажирські перевезення

Фото: Вишгород відновлює пасажирські перевезення з Києвом  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вишгород відновлює внутрішні перевезення та сполучення з Києвом. Маршрутки №1 і №2 запрацювали з понеділка, 4 квітня, а великий пільговий автобус відновить перевезення з вівторка 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вишгородську міську раду у Facebook.

Автобуси курсуватимуть за наступним графіком

Міська маршрутка №1 вул. Набережна - ЖК "Велесгард":

  • 08:50-09:20
  • 10:00-10:30
  • 11:40-12:10
  • 16:30-17:00

Маршрутка №2 вул. Кульчицького - Сади "Дніпро":

  • 08:30-09:05
  • 09:50-10:25
  • 15:00-15:35
  • 17:00-17:35

Пільговий автобус м. Вишгород - ст.М. Героїв Дніпра (Маршрут відновлює роботу з вівторка 05.04.2022):

  • 09:00-09:45
  • 11:30-12:15
  • 13:00-13:45
  • 18:30-19:15

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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