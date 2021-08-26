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Между Украиной и США нет разногласий по "Северному потоку-2", - посол

Автор: РБК-Украина

Между Украиной и США нет разногласий относительно самого "Северного потока-2". Обе страны считают строительство газопровода геополитическим проектом России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Оксаны Маркаровой в интервью "Голосу Америки".

"И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом", - заначила Маркарова.

Посол отметила, что решение о санкциях за "Северный поток-2" в отношении России может принимать исключительно США.

"Но мы абсолютно четко ощущаем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием против Украины и региона", - добавила Маркарова.

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Северный поток-2Оксана Маркарова