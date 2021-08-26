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Між Україною та США нема непорозумінь щодо "Північного потоку-2", - посол

Автор: РБК-Україна

Між Україною та США немає непорозумінь щодо самого “Північного потоку-2”. Обидві країни вважають будівництво газопроводу геополітичним проектом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Оксани Маркарової в інтерв'ю "Голосу Америки".

"І ми, і США сприймаємо його дуже однозначно: це геополітичний проект Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому", - заначила Маркарова.

Посол зазначила, що рішення щодо санкцій через "Північний потік-2" відносно Росії може приймати виключно США.

"Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб “Північний потік-2” не став зброєю проти України та регіону", - додала Маркарова.

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Північний потік-2Оксана Маркарова