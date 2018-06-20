Климкин поблагодарил министра Ринкевичса за последовательную поддержку Украины

Между Украиной и Латвией заметно вырос товарооборот, в частности в первом квартале 2018 года - почти на 40％. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Между Латвией и Украиной заметно вырос товарооборот. В первом квартале 2018 года он вырос почти на 40%. Продолжаем работать над тем, чтобы наши инвесторы могли воспользоваться такой динамикой", - сказал он.

По его словам, на встрече были обсуждены и другие вопросы.

"Мы работаем над тем, чтобы наши инвесторы и латвийские инвесторы достигли договоренностей в сфере экономики", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.