Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.58
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.58
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Между Украиной и Латвией заметно вырос товарооборот

НовостиЭкономика    20.06.2018 - 15:19
Фото: флаг Латвии (wikimedia.org/Xil)
Фото: флаг Латвии (wikimedia.org/Xil)

Климкин поблагодарил министра Ринкевичса за последовательную поддержку Украины

Между Украиной и Латвией заметно вырос товарооборот, в частности в первом квартале 2018 года - почти на 40％. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Между Латвией и Украиной заметно вырос товарооборот. В первом квартале 2018 года он вырос почти на 40%. Продолжаем работать над тем, чтобы наши инвесторы могли воспользоваться такой динамикой", - сказал он.

По его словам, на встрече были обсуждены и другие вопросы.

"Мы работаем над тем, чтобы наши инвесторы и латвийские инвесторы достигли договоренностей в сфере экономики", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.

Латвия поддерживает создание антикоррупционного суда в Украине Взаимный товарооборот Украины и Молдовы вырос на 66,4%
Теги публикации: товарооборот, Латвия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь