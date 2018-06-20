Клімкін подякував міністру Рінкевичсу за послідовну підтримку України

Між Україною та Латвією помітно зріс товарообіг, зокрема в першому кварталі 2018 року - майже на 40％. Про це на спільній прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Між Латвією і Україною помітно виріс товарообіг. У першому кварталі 2018 року він зріс майже не на 40%. Продовжуємо працювати над тим, щоб наші інвестори могли скористатися такою динамікою", - сказав він.

За його словами, на зустрічі були обговорені й інші питання.

"Ми працюємо над тим, щоб наші інвестори та латвійські інвестори досягли домовленостей в сфері економіки", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Клімкін проінформував Едгарса про результати останньої нормандської зустрічі. Також він подякував міністру Едгарсу Рінкевичсу за послідовну підтримку України.