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Між Україною та Латвією помітно зріс товарообіг

НовиниЕкономіка    20.06.2018 - 15:19
Фото: прапор Латвії (wikimedia.org/Xil)
Фото: прапор Латвії (wikimedia.org/Xil)

Клімкін подякував міністру Рінкевичсу за послідовну підтримку України

Між Україною та Латвією помітно зріс товарообіг, зокрема в першому кварталі 2018 року - майже на 40％. Про це на спільній прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Між Латвією і Україною помітно виріс товарообіг. У першому кварталі 2018 року він зріс майже не на 40%. Продовжуємо працювати над тим, щоб наші інвестори могли скористатися такою динамікою", - сказав він.

За його словами, на зустрічі були обговорені й інші питання.

"Ми працюємо над тим, щоб наші інвестори та латвійські інвестори досягли домовленостей в сфері економіки", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Клімкін проінформував Едгарса про результати останньої нормандської зустрічі. Також він подякував міністру Едгарсу Рінкевичсу за послідовну підтримку України

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Теги публікації: товарооборот, Латвия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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