Между руководителями "Талибана" вспыхнул серьезный конфликт, - BBC

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Источники издания среди талибов рассказали, что во время совещания вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани - министром по делам беженцев и представителем "Сети Хаккани". Чиновники обменивались крепкими выражениями, в ссоре также участвовали сторонники каждой из сторон.

Сообщается, что причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана.

Также стороны спорили о том, кто внес больший вклад в приход "Талибана" к власти. Барадар считает, что приход талибов к власти - заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он.

Члены группы Хаккани, которой руководит один из самых высокопоставленных деятелей "Талибана", отмечают, что победа была достигнута путем боевых действий.

Источники BBC среди талибов сообщили BBC, что после ссоры Барадар покинул Кабул и отправился в город Кандагар.