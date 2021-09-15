ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Між керівниками "Талібану" спалахнув серйозний конфлікт, - BBC

Новость на русском →
Афганістан, Середа 15 вересня 2021 15:18
Між керівниками "Талібану" спалахнув серйозний конфлікт, - BBC Фото: у керівництві "Талібану" розгорівся конфлікт (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Між керівниками руху "Талібан" спалахнув серйозний конфлікт. Лідери талібів посварилися через склад тимчасового уряду Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Джерела видання серед талібів розповіли, що під час наради віце-прем'єр Абдул Гані Барадар посварився з Халілом Рахманом Хаккані - міністром у справах біженців і представником "Мережі Хаккані". Чиновники обмінювалися міцними виразами, в сварці також брали участь прихильники кожної зі сторін.

Повідомляється, що причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану.

Також сторони сперечалися про те, хто зробив більший внесок у прихід "Талібану" до влади. Барадар вважає, що прихід талібів до влади - заслуга тих, хто займався переговорами і дипломатією, тобто таких людей, як він.

Члени групи Хаккані, якою керує один з найбільш високопоставлених діячів "Талібану", відзначають, що перемога була досягнута шляхом бойових дій.

Джерела BBC серед талібів повідомили BBC, що після сварки Барадар покинув Кабул і відправився в місто Кандагар.

У "Талібані" спростували інформацію про конфлікт і відзначили, що Барадар знаходиться в безпеці. Таліби дають суперечливі відомості про те, чим він зараз зайнятий. Офіційний представник руху спочатку повідомив що Барадар відправився в Кандагар на зустріч з верховним лідером, але пізніше заявив BBC, що той "втомився, і йому потрібен відпочинок".

Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, "Талібан" оголосив склад нового афганського уряду. Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні