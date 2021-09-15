Між керівниками "Талібану" спалахнув серйозний конфлікт, - BBC

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Джерела видання серед талібів розповіли, що під час наради віце-прем'єр Абдул Гані Барадар посварився з Халілом Рахманом Хаккані - міністром у справах біженців і представником "Мережі Хаккані". Чиновники обмінювалися міцними виразами, в сварці також брали участь прихильники кожної зі сторін.

Повідомляється, що причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану.

Також сторони сперечалися про те, хто зробив більший внесок у прихід "Талібану" до влади. Барадар вважає, що прихід талібів до влади - заслуга тих, хто займався переговорами і дипломатією, тобто таких людей, як він.

Члени групи Хаккані, якою керує один з найбільш високопоставлених діячів "Талібану", відзначають, що перемога була досягнута шляхом бойових дій.

Джерела BBC серед талібів повідомили BBC, що після сварки Барадар покинув Кабул і відправився в місто Кандагар.