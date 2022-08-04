UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Между Китаем и Японией разгорелся скандал из-за пуска ракет возле Тайваня: что известно

Фото: часть ракет Dongfeng, выпущенных Китаем вблизи Тайваня, упали в водах Японии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пять баллистических ракет, выпущенных китайскими военными вблизи Тайваня, упали в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии в четверг, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси потребовал, чтобы Китай "немедленно прекратил" военные учения с боевой стрельбой вблизи Тайваня.

Известно, что ракеты упали в ИЭЗ обозначенного Китаем учебного полигона к юго-западу от острова Хатерума в южной префектуре Окинавы, что стало первым случаем, когда китайские баллистические ракеты упали в воду, заявило правительство.

"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", - заявил министр обороны Нобуо Киси на поспешно созванной пресс-конференции, назвав действия Китая "чрезвычайно принудительными".

Правительство Японии также заявило дипломатический протест правительству Китая.

Хатерума находится недалеко от Тайваня и других островов, таких как Йонагуни и Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Напомним, Министерство обороны Тайваня подтвердило, что 4 августа в водах вокруг острова было запущено 11 китайских баллистических ракет Dongfeng.

Как сообщалось, Китай направил 22 истребителя в сторону Тайваня. Они пересекли линию разграничения между странами в Тайваньском проливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияКитайТайвань