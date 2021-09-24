Между Киевом и Одессой начнет летать еще одна авиакомпания: график
Фото: Bees airlines начнет летать из Киева в Одессу (facebook.com/bees.aero)
Украинский лоукостер Bees airlines объявил о запуске авиарейсов между Киевом и Одессой. Первые рейсы начнут летать между двумя городами уже в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аэропорт "Киев".
Регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой авиакомпания Bees airlines запустит с 14 октября.
Рейс Киев-Одесса-Киев будет выполняться 5 раз в неделю:
- Понедельник;
- Вторник;
- Четверг;
- Пятница;
- Воскресенье.
Утренний вылет - из Киева. На рейсе будут работать самолеты Boeing 737-800 Next Generation.