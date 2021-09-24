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Между Киевом и Одессой начнет летать еще одна авиакомпания: график

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 20:30
Между Киевом и Одессой начнет летать еще одна авиакомпания: график Фото: Bees airlines начнет летать из Киева в Одессу (facebook.com/bees.aero)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский лоукостер Bees airlines объявил о запуске авиарейсов между Киевом и Одессой. Первые рейсы начнут летать между двумя городами уже в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аэропорт "Киев".

Регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой авиакомпания Bees airlines запустит с 14 октября.

Рейс Киев-Одесса-Киев будет выполняться 5 раз в неделю:

  • Понедельник;
  • Вторник;
  • Четверг;
  • Пятница;
  • Воскресенье.

Утренний вылет - из Киева. На рейсе будут работать самолеты Boeing 737-800 Next Generation.

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