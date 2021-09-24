Між Києвом та Одесою почне літати ще одна авіакомпанія: графік
Фото: Bees airlines почне літати з Києва в Одесу (facebook.com/bees.aero)
Український лоукостер Bees airlines оголосив про запуск авіарейсів між Києвом та Одесою. Перші рейси почнуть літати між двома містами вже у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аеропорт "Київ".
Регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою авіакомпанія Bees airlines запустить з 14 жовтня.
Рейс Київ-Одеса-Київ буде виконуватися 5 разів на тиждень:
- Понеділок;
- Вівторок;
- Четвер;
- П'ятниця;
- Неділя.
Вранішній виліт - з Києва. На рейсі будуть працювати літаки Boeing 737-800 Next Generation.