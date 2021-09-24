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Між Києвом та Одесою почне літати ще одна авіакомпанія: графік

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 20:30
Між Києвом та Одесою почне літати ще одна авіакомпанія: графік Фото: Bees airlines почне літати з Києва в Одесу (facebook.com/bees.aero)
Автор: Дмитро Левицький

Український лоукостер Bees airlines оголосив про запуск авіарейсів між Києвом та Одесою. Перші рейси почнуть літати між двома містами вже у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аеропорт "Київ".

Регулярне авіасполучення між Києвом і Одесою авіакомпанія Bees airlines запустить з 14 жовтня.

Рейс Київ-Одеса-Київ буде виконуватися 5 разів на тиждень:

  • Понеділок;
  • Вівторок;
  • Четвер;
  • П'ятниця;
  • Неділя.

Вранішній виліт - з Києва. На рейсі будуть працювати літаки Boeing 737-800 Next Generation.

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