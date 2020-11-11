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Между Киевом и Львовом 18 ноября будет курсировать дополнительный поезд

Киев, Среда 11 ноября 2020 18:11
Между Киевом и Львовом 18 ноября будет курсировать дополнительный поезд
Фото: поезд Интерсити (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В следующую среду, 18 ноября, между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный поезд Интерсити+ под номером 705/706. Скоростной поезд будет курсировать по маршруту всего один день.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд Интерсити+ будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:00 и прибывать во Львов в 11:09. Поезд будет останавливаться на станциях Коростень и Подзамче.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 18:46 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:53.

Билеты на указанный рейс уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, недавно "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров в Ужгороде, которая была отменена из-за карантинных ограничений. Продажа билетов также была возобновлена.

Кроме того, с 1 ноября "Укрзализныця" снизила стоимость части билетов на рейсы Интерсити+. УЗ планирует конкурировать с воздушным транспортом.

Также "Укрзализныця" обещала не повышать стоимость билетов в этом году и в начале следующего года.

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Новости Украины Общество КиевУкрзализныцяЛьвовпоездИнтерсити

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