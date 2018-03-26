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ГФС может подписать с "Нафтогазом" мировое соглашение по штрафу Коболеву

НовостиЭнергетика    26.03.2018 - 14:00
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Проверка оснований для начисления штрафа Коболеву закончится ориентировочно 4 апреля

Государственная фискальная служба (ГФС) рассматривает возможность подписания мирового соглашения с "Нафтогазом" относительно претензий по неуплате налогов. Об этом РБК-Украина сообщил и. о. председателя ГФС Украины Мирослав Продан.

Проверка в отношении оснований для начисления штрафа главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву закончится ориентировочно 4 апреля.

"В начале марта текущего года на Совете национальной безопасности и обороны Украины президент Украины поручил Государственной фискальной службе Украины и Генеральной прокуратуре Украины провести соответствующую проверку. Срок проверки, я думаю, что я не ошибаюсь, заканчивается 4 апреля текущего года. По результатам этой проверки будет принято соответствующее решение. Но сегодня в рамках этой проверки также рассматривается вопрос о подписании мирового соглашения между Государственной фискальной службой и НАК "Нафтогаз Украины". Она сегодня на этапе проработки. После того, как будет завершена проверка, речь идет о неделе, будет принято соответствующее решение", - заявил Продан.

Напомним, 1 марта ГФС оштрафовала Коболева на 8,3 млрд гривен из-за того, что он "не обеспечил предоставление дополнительной таможенной декларации".

23 марта Коболев обжаловал штраф и подал два иска, соответствующих суммам штрафных санкций - на 7 и 1,3 млрд гривен.

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Теги публикации: ГФС, Андрей Коболев, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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