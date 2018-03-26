Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДФС може підписати з "Нафтогазом" мирову угоду по штрафу Коболєву

НовиниЕнергетика    26.03.2018 - 14:00
Фото: Андрій Коболев (УНІАН)
Фото: Андрій Коболев (УНІАН)

Перевірка щодо підстав для нарахування штрафу Коболеву закінчиться орієнтовно 4 квітня

Державна фіскальна служба (ДФС) розглядає можливість підписання мирової з "Нафтогазом" щодо претензій по несплаті податків. Про це РБК-Україна повідомив в. о. голови ДФС України Мирослав Продан. 

Перевірка щодо підстав для нарахування штрафу голові "Нафтогазу" Андрію Коболеву закінчиться орієнтовно 4 квітня.

"На початку березня поточного року на Раді національної безпеки і оборони України президент України доручив Державній фіскальній службі України і Генеральній прокуратурі України провести відповідну перевірку. Термін перевірки, я думаю, що я не помиляюся, закінчується 4 квітня поточного року. За результатами цієї перевірки буде приняте відповідне рішення. Але сьогодні в рамках цієї перевірки також розглядається питання щодо підписання мирової угоди між Державною фіскальною службою та НАК "Нафтогаз України". Вона сьогодні на етапі опрацювання. Після того, як буде завершена перевірка, мова йде про тиждень, буде прийняте відповідне рішення", - заявив Продан.

Нагадаємо, 1 березня ДФС оштрафувала Коболєва на 8,3 млрд гривень через те, що він "не забезпечив подання додаткової митної декларації".

23 березня Коболєв оскаржив штраф і подав два позови, що відповідають сумам штрафних санкцій - на 7 і 1,3 млрд гривень.

Коболєв оскаржив штраф Енергетичної митниці ДФС Громадська рада підтримала більшість ініціатив керівництва ДФС
Теги публікації: ДФС, Андрей Коболев, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top