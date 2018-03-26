ДФС може підписати з "Нафтогазом" мирову угоду по штрафу Коболєву

Перевірка щодо підстав для нарахування штрафу Коболеву закінчиться орієнтовно 4 квітня

Державна фіскальна служба (ДФС) розглядає можливість підписання мирової з "Нафтогазом" щодо претензій по несплаті податків. Про це РБК-Україна повідомив в. о. голови ДФС України Мирослав Продан.

Перевірка щодо підстав для нарахування штрафу голові "Нафтогазу" Андрію Коболеву закінчиться орієнтовно 4 квітня.

"На початку березня поточного року на Раді національної безпеки і оборони України президент України доручив Державній фіскальній службі України і Генеральній прокуратурі України провести відповідну перевірку. Термін перевірки, я думаю, що я не помиляюся, закінчується 4 квітня поточного року. За результатами цієї перевірки буде приняте відповідне рішення. Але сьогодні в рамках цієї перевірки також розглядається питання щодо підписання мирової угоди між Державною фіскальною службою та НАК "Нафтогаз України". Вона сьогодні на етапі опрацювання. Після того, як буде завершена перевірка, мова йде про тиждень, буде прийняте відповідне рішення", - заявив Продан.

Нагадаємо, 1 березня ДФС оштрафувала Коболєва на 8,3 млрд гривень через те, що він "не забезпечив подання додаткової митної декларації".

23 березня Коболєв оскаржив штраф і подав два позови, що відповідають сумам штрафних санкцій - на 7 і 1,3 млрд гривень.