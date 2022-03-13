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Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет работу, - НБУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 12:19
Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет работу, - НБУ Фото: НБУ сообщил о постепенном возобновлении работы валютного рынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины на текущей неделе фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока незначительны - около 10 млн долларов в день в эквиваленте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Несмотря на войну, которая продолжается на наших просторах, НБУ заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой. Курсы, по которым НБУ осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство в пределах которого могут работать рыночные механизмы", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Напомним, Национальный банк 24 февраля 2022 года оперативно принял ряд решений, в частности о фиксации курса на уровне 24 февраля и приостановки работы валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Вечером 24 февраля Национальный банк ослабил и уточнил ряд ограничений, разрешив, в частности, проведение между банками операций на условиях "своп".

А 1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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