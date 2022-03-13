ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює роботу, - НБУ

Новость на русском →
Україна, Неділя 13 березня 2022 12:19
Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює роботу, - НБУ Фото: НБУ повідомив про поступове відновлення роботи валютного ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними - близько 10 млн доларів на день в еквіваленті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Попри війну, що триває на наших теренах, НБУ зацікавлений у тому, аби банки якомога активніше працювали саме між собою. Курси, за якими НБУ здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, попри їхню фіксацію, створюють певний простір в межах якого можуть працювати ринкові механізми", - зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого 2022 року оперативно ухвалив низку рішень, зокрема про фіксацію курсу на рівні 24 лютого та призупинення роботи валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Ввечері 24 лютого Національний банк послабив та уточнив низку обмежень, дозволивши, зокрема, проведення між банками операцій на умовах "своп".

А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді