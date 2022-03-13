Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює роботу, - НБУ

Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними - близько 10 млн доларів на день в еквіваленті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Попри війну, що триває на наших теренах, НБУ зацікавлений у тому, аби банки якомога активніше працювали саме між собою. Курси, за якими НБУ здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, попри їхню фіксацію, створюють певний простір в межах якого можуть працювати ринкові механізми", - зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого 2022 року оперативно ухвалив низку рішень, зокрема про фіксацію курсу на рівні 24 лютого та призупинення роботи валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Ввечері 24 лютого Національний банк послабив та уточнив низку обмежень, дозволивши, зокрема, проведення між банками операцій на умовах "своп".

А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.