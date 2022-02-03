Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 3 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,226 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,19 гривен за евро.