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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 17:13
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 3 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс в покупці до 28,226 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,19 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 32,1681 - 32,1909 грн/євро, російський рубль 0,3698-0,3703 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 2 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2850 - 28,3050 грн/долар, євро 31,9761 - 31,9988 грн/євро, російський рубль 0,3706 - 0,3710 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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