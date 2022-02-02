Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку у продажу 2 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 28,30 гривень за долар, курс в покупці до 28,28 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,99 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2850 - 28,3050 грн/долар, євро 31,9761 - 31,9988 грн/євро, російський рубль 0,3706-0,3710 грн/рубль.
Нагадаємо, 1 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4100 - 28,4300 грн/долар, євро 31,9981 - 32,0207 грн/євро, російський рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,38 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.