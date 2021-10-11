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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 17:17
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 11 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,51 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 30,4911- 30,5143 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 7 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 30,4800- 30,5031 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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