Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 11 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,51 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 30,4911- 30,5143 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 7 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 30,4800- 30,5031 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.