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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 17:17
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 11 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,51 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 30,4911 - 30,5143 грн/євро, російський рубль 0,3675-0,3679 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 7 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 30,4800 - 30,5031 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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