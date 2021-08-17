Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 18 августа установлен на таком уровне: 26,6752 гривен за 1 доллар (+0,0295 грн). При этом курс доллара на 17 августа составляет 26,6457 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума с июня 2020 года.

Скриншот (bank.gov.ua)