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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 17:11
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 17 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 31,32 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 31,2999 - 31,3233 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7350 - 26,7550 грн/долар, євро 31,4777 - 31,5013 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.

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