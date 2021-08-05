UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 5 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,8560 - 31,8770 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3682 грн/рубль.

Напомним, 4 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9500 - 26,9700 грн/доллар, евро 32,0516 - 32,0727 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.

Курс НБУ

Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне: 26,9395 гривен за 1 доллар (+0,0301 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет: 26,9094 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро