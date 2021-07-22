Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,09 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 32,0750 - 32,0986 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3683 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 21 июля 2021 года 27,2300 - 27,2500 грн/доллар, евро 32,0905 - 32,1141 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара упал после двухдневного роста. Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,1915 гривен за 1 доллар (-0,049 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,2405 гривен за 1 доллар.