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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 17:59
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара упал на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,17 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 32,1504 - 32,1713 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 16 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2350 - 27,2550 грн/доллар, евро 32,1427 - 32,1663 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает четвертый день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 19 июля установлен на таком уровне: 27,2301 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 19 июля составляет 27,2905 гривен за 1 доллар.

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