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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 17:59
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара впав на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 19 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,17 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 32,1504 - 32,1713 грн/євро, російський рубль 0,3639-0,3643 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,1427 - 32,1663 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає четвертий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлено на такому рівні: 27,2301 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 19 липня становить 27,2905 гривень за 1 долар.

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