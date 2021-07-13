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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 17:23
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 13 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,32 гривень за долар, курс в покупці до 27,30 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 32,29 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,2740 - 32,2949 грн/євро, російський рубль 0,3680-0,3684 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 12 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3622 - 32,3832 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає після зниження напередодні. Курс гривні до долара на 14 липня встановлено на такому рівні: 27,3216 гривень за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 13 липня становить 27,2904 гривень за 1 долар.

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