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Доллар снова дорожает: НБУ установил курс на 14 июля

Новина українською →
Украина, Вторник 13 июля 2021 16:21
Доллар снова дорожает: НБУ установил курс на 14 июля Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,32 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 июля установлен на таком уровне: 27,3216гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2904 гривен за 1 доллар.

Доллар снова дорожает: НБУ установил курс на 14 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 27,3050 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2850 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,37 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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