Доллар снова дорожает: НБУ установил курс на 14 июля

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,32 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 14 июля установлен на таком уровне: 27,3216гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2904 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Напомним, межбанк открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 27,3050 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2850 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,37 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.