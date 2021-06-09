Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 2 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,09 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,0800 - 27,1000 грн/доллар, евро 33,0728 - 33,0972 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 27,0906 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет: 27,1764 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 11 месяцев. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 27,0883 гривен за 1 доллар.