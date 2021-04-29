Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 29 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,74 гривень за долар, курс в покупці до 27,71 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 33,58 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7400 грн/долар, євро 33,5517 - 33,5820 грн/євро, російський рубль 0,3714-0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 Квітня встановлено на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.