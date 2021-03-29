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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 17:17
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 29 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 32,92 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 32,9080 - 32,9287 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 26 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9900 - 28,0100 грн/долар, євро 33,0002 - 33,0237 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 27,9694 гривень за 1 долар (+0,0015 грн). При цьому курс долара на 29 березня становить: 27,9679 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

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