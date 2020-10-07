Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 7 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,31 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3050 - 28,3200 грн/доллар, евро 33,2921 - 33,3156 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3622 грн/рубль.

Отметим, 6 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3300 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,3755 - 33,4050 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3640 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 28,3240 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 7 октября составляет 28,3639 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после длительного роста.