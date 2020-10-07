Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 7 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,31 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3050 - 28,3200 грн/долар, євро 33,2921 - 33,3156 грн/євро, російський рубль 0,3617 - 0,3622 грн/рубль.

Зазначимо, 6 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3300 - 28,3550 грн/долар, євро 33,3755 - 33,4050 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3640 грн/рубль

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3240 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 28,3639 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після тривалого зростання.