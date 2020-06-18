Межбанк закрылся снижением доллара и падением евро

Межбанковский валютный рынок 18 июня закрылся снижением курса доллара. На закрытии сессии доллар торговался на отметке 26,75 гривен, что на пять копеек ниже по сравнению с итогами предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

При этом курс евро в продаже пробил психологическую отметку, опустившись ниже 30 гривен.

В частности, торги на межбанке 18 июня завершились в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 29,9750 - 29,9974 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7300 26,7500 EUR/UAH 29,9750 29,9974 RUB/UAH 0,3842 0,3847

При этом вчерашние торги завершились в диапазоне 26,7850 - 26,8050 грн/доллар, евро 30,0474 - 30,0698 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Наличный курс

Сегодня, 18 июня, в обменных пунктах средний курс доллара составлял 26,88 гривен, не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Евро заметно подешевел в продаже - до 30,19 гривен.

Средний курс покупки доллара составил 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

С учетом ситуации на межбанке Национальный банк Украины опустил официальный курс на 19 июня. Правда, снижение оказалось минимальным - 26,76 гривен, что всего на одну копейку ниже, чем в предыдущий день.