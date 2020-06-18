ru
ua

Міжбанк закрився зниженням долара та падінням євро

Новини » Фінанси   

Курс долара опустився до 26,75 гривень

Міжбанківський валютний ринок 18 червня закрився зниженням курсу долара. На закритті сесії долар торгувався на позначці 26,75 гривень, що на п'ять копійок нижче порівняно з підсумками попереднього дня.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

При цьому курс євро у продажу пробив психологічну позначку, опустившись нижче 30 гривень.

Зокрема, торги на міжбанку 18 червня завершилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 29,9750 - 29,9974 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7300

26,7500

EUR/UAH

29,9750

29,9974

RUB/UAH

0,3842

0,3847

При цьому вчорашні торги завершилися в діапазоні 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 30,0474 - 30,0698 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль

Готівковий курс

Сьогодні, 18 червня, в обмінних пунктах середній курс долара становив 26,88 гривень, не змінившись у порівнянні з попереднім днем. Євро помітно подешевшав у продажу - до 30,19 гривень.

Середній курс покупки долара склав 26,68 (26,67 - 17 червня), продажу - 26,88 (26,88 - 17 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,74 (29,78 - 17 червня), продажу - 30,19 (30,26 - 17 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 17 червня), продажу 3,87 (3,87 - 17 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

З урахуванням ситуації на міжбанку Національний банк України опустив офіційний курс на 19 червня. Правда, зниження виявилося мінімальним - 26,76 гривень, що всього на одну копійку нижче, ніж у попередній день.

Автор: РБК-Україна

► На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну ► Рекордний хабар в історії України та скасування рейсів МАУ: новини за вихідні
Читати всі новини