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Межбанк закрылся ростом курса доллара в конце короткой рабочей недели

Новина українською →
Украина, Среда 13 октября 2021 17:28
Межбанк закрылся ростом курса доллара в конце короткой рабочей недели Фото: курс доллара на межбанке вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 13 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,52 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3950 грн/доллар, евро 30,4995 - 30,5284 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3671 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара в конце короткой рабочей недели

Напомним, 12 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,4153 - 30,4383 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ немного снизил официальный курс доллара перед длинными выходными. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

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