Межбанк закрылся ростом курса доллара в конце короткой рабочей недели

Курс доллара на межбанке в продаже 13 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,52 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3950 грн/доллар, евро 30,4995 - 30,5284 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3671 грн/рубль. Напомним, 12 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,4153 - 30,4383 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.