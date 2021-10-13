ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Міжбанк закрився зростанням курсу долара в кінці короткого робочого тижня

Новость на русском →
Україна, Середа 13 жовтня 2021 17:28
Міжбанк закрився зростанням курсу долара в кінці короткого робочого тижня Фото: курс долара на міжбанку виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 13 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,39 гривень за долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євоо у продажу виріс на 9 копійок до 30,52 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3700 - 26,3950 грн/долар, євро 30,4995 - 30,5284 грн/євро, російський рубль 0,3664-0,3671 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара в кінці короткого робочого тижня

Нагадаємо, 12 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,4153 - 30,4383 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ трохи знизив офіційний курс долара перед довгими вихідними. Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України