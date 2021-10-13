Міжбанк закрився зростанням курсу долара в кінці короткого робочого тижня
Курс долара на міжбанку в продажу 13 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,39 гривень за долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євоо у продажу виріс на 9 копійок до 30,52 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3700 - 26,3950 грн/долар, євро 30,4995 - 30,5284 грн/євро, російський рубль 0,3664-0,3671 грн/рубль.
Нагадаємо, 12 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,4153 - 30,4383 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.
Курс НБУ
НБУ трохи знизив офіційний курс долара перед довгими вихідними. Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.