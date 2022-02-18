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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 17:10
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 18 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,43 гривень за долар, курс в покупці до 28,41 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,26 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4150 - 28,4350 грн/долар, євро 32,2453 - 32,2651 грн/євро, російський рубль 0,3710-0,3715 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 17 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 32,2226 - 32,2453 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,34 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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