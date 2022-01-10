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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 10 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,53 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,09 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,5200 - 27,5300 грн/доллар, евро 31,0725 - 31,0923 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Напомним, 6 января торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,0447 - 31,0673 грн/евро, российский рубль 0,3573 - 0,3577 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. Выше курс был только 31 мая 2021 года - 27,5004 гривен за доллар.

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