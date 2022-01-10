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Курс доллара обновил максимум с конца мая прошлого года

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Украина, Понедельник 10 января 2022 15:52
Курс доллара обновил максимум с конца мая прошлого года Фото: курс доллара вырос менее чем на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,4998 гривен за 1 доллар (+0,0021 грн). При этом курс доллара на 10 января составляет: 27,4977 гривен за 1 доллар.

Курс доллара обновил максимум с конца мая прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. Выше курс был только 31 мая 2021 года - 27,5004 гривен за доллар.

Курс доллара обновил максимум с конца мая прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 27,51 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 31,16 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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