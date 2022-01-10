Курс доллара обновил максимум с конца мая прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 11 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,4998 гривен за 1 доллар (+0,0021 грн). При этом курс доллара на 10 января составляет: 27,4977 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. Выше курс был только 31 мая 2021 года - 27,5004 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)