UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 1 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8702- 30,8909 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 30 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5650 - 26,5850 грн/доллар, евро 30,7755- 30,7987 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евроКурс рубля