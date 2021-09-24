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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 17:05
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 9 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 24 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,31 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 31,2912 - 31,3120 грн/євро, російський рубль 0,3663-0,3669 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 23 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 31,2465 - 31,2700 грн/євро, російський рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлений на такому рівні: 26,6422 гривень за 1 долар (+0,115 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 26,5272 гривень за 1 долар.

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