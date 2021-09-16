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Курс доллара растет второй день подряд

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 16:32
Курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне: 26,6672 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет: 26,645 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума.

Курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,41 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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