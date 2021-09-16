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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 17:32
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара на міжбанку виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 17 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,70 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,38 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 31,3623 - 31,3858 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3684 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 16 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6350 - 26,6550 грн/долар, євро 31,4719 - 31,4928 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3676 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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