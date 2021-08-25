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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Середа 25 серпня 2021 17:06
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 25 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,75 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 23 копійки до 31,41 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 31,3879 - 31,4114 грн/євро, російський рубль 0,3610-0,3614 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,1483 - 31,1717 грн/євро, російський рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на такому рівні: 26,7074 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 26,6718 гривень за 1 долар.

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