Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 25 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,75 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 23 копійки до 31,41 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 31,3879 - 31,4114 грн/євро, російський рубль 0,3610-0,3614 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,1483 - 31,1717 грн/євро, російський рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.